Жительница Самарской области обворовала магазин и убежала к ближайшей остановке

Полицейские задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница обворовала магазин. Она украла продукты питания с витрины и убежала к ближайшей остановке общественного транспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представитель магазина сообщила сотрудникам полиции о злоумышленнице. Оперативный дежурный уточнил приметы подозреваемый и прибыл по указанному адресу. Женщина была примерно в 700 метрах от магазина. Местная жительница созналась в преступлении и рассказала, что похищенный товар хотела увезти в одно из сел Шигонского районе.

Ранее подозреваемая уже была судима. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.