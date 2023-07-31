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НовостиПроисшествия31 июля 2023 5:05

Жительница Самарской области обворовала магазин и убежала к ближайшей остановке

В Самарской области местная жительница украла товар с витрины
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали подозреваемую

Полицейские задержали подозреваемую

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местная жительница обворовала магазин. Она украла продукты питания с витрины и убежала к ближайшей остановке общественного транспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представитель магазина сообщила сотрудникам полиции о злоумышленнице. Оперативный дежурный уточнил приметы подозреваемый и прибыл по указанному адресу. Женщина была примерно в 700 метрах от магазина. Местная жительница созналась в преступлении и рассказала, что похищенный товар хотела увезти в одно из сел Шигонского районе.

Ранее подозреваемая уже была судима. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.