В Самарской области медсестра поверила в беспроигрышную лотерею от мошенников

Для участия потребовалось заплатить «стартовый взнос», который должен был вернуться вместе с выигрышем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области 23-летняя местная жительница, которая работает медицинской сестрой, поверила в беспроигрышную лотерею и лишилась 10 тысяч рублей.

— Незнакомец написал девушке в мессенджере, что она может поучаствовать в беспроигрышной лотерее, но такой шанс якобы есть только сегодня, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для этого потребовалось заплатить «стартовый взнос», который потом, по словам лже-специалиста, должен был вернуться вместе с выигрышем. Собеседник объяснил все нюансы участия в лотерее, и девушка поверила. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 10 тысяч рублей.

После этого чат удалился, а мужчина перестал выходить на связь. Спустя время жительница региона поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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