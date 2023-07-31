В Самарской области полицейский задержал мужчину, угнавшего чужой велосипед

Полицейские задержали злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали угонщика велосипеда. Мужчина украл чужой транспорт прямо из подъезда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям. Заявительнгица отметила, что оставила велосипеди на лестничной площадке в доме. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин. Через два дня полицейские обратили внимание на прохожего с указанными приметами. 34-летний мужчина признался в содеянном.

Задержанный рассказал, что сдал велосипед в ломбард. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.