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НовостиПроисшествия31 июля 2023 5:37

В Самарской области полицейский задержал мужчину, угнавшего чужой велосипед

Судимый самарец «укатил» велосипед из подъезда
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали угонщика велосипеда. Мужчина украл чужой транспорт прямо из подъезда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям. Заявительнгица отметила, что оставила велосипеди на лестничной площадке в доме. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин. Через два дня полицейские обратили внимание на прохожего с указанными приметами. 34-летний мужчина признался в содеянном.

Задержанный рассказал, что сдал велосипед в ломбард. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет ограничения свободы.