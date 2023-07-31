В Самарской области август начнется с тепла и небольших дождей

Местами в регионе ожидается кратковременный дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики составили прогноза погоды на начало последнего месяца лета 2023 года. Так, первые числа августа обещают быть теплыми, но местами дождливыми. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь с 31 июля на 1 августа температура воздуха составит +12…+17 °C. Местами в регионе ожидается кратковременный дождь, а северо-западный ветер достигнет 5-10 м/с. А днем 1 августа воздух прогреется до +23…+28 °C.

При этом небольшой дождик тоже прогнозируется, а порывы ветра составят 7-12 м/с. В среду, 2 августа, в Самарской области будет облачно, но без существенных осадков. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с ночью и 7-12 м/с – днем. Ночная температура воздуха составит +12…+17 °C, а дневная – +25…+30 °C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.