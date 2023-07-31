Четыре автомобиля сгорели под Самарой в ночь на 31 июля

Местные жители предполагают, что причиной пожара мог быть поджог / Фото: Максим Авдонин / vk.com/yugsmr

В ночь на понедельник, 31 июля 2023 года, в жилом районе Южный город под Самарой произошло сразу два пожара. На улице Дмитрия Донского сгорели четыре автомобиля: ВАЗ-2104, «Лада Гранта», «Газель» и «Баргузин». Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, первый пожар произошел на улице Дмитрия Донского, 11. Вызов поступил в 2:37. Там горели ВАЗ и «Гранта». На место выезжали четыре человека и одна единица техники. Пожарные потушили возгорание в 2:43.

Второй пожар зафиксировали на улице Дмитрия Донского, 35. Там пламя охватило «Газель» и «Баргузин». Вызов поступил в 2:49. На месте работали три человека и одна спецмашина. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 2:58.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров пока неизвестны. Однако местные жители предполагают, что это был поджог. Якобы они видели, как с места ЧП убегал человек в черной одежде, в кепке и маске.

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