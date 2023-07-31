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НовостиПроисшествия31 июля 2023 6:21

В Самарской области высокопоставленного налоговика обвинили в коррупции

Экс-замначальника отдела межрайонной инспекции ФНС по Самарской области будут судить за получение взяток от ИП
Анастасия ФИЛАТОВА
Фискал успел незаконно заработать около 750 тысяч рублей

Фискал успел незаконно заработать около 750 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший заместитель начальника отдела межрайонной инспекции ФНС. Его обвиняют в коррупционном преступлении — получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, фискал неоднократно получал незаконные вознаграждения в период с 2019-го по 2022 год. Взятки ему передавали индивидуальные предприниматели. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сложности налоговик успел получить около 750 тысяч рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы передали на рассмотрение в суд. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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