В Самарской области высокопоставленного налоговика обвинили в коррупции

Фискал успел незаконно заработать около 750 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший заместитель начальника отдела межрайонной инспекции ФНС. Его обвиняют в коррупционном преступлении — получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, фискал неоднократно получал незаконные вознаграждения в период с 2019-го по 2022 год. Взятки ему передавали индивидуальные предприниматели. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. В общей сложности налоговик успел получить около 750 тысяч рублей.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы передали на рассмотрение в суд. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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