В Самарской области мужчина пытался продать камеру, закамуфлированную под часы

Мужчину признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель хотел продать камеру, закамуфлированную под часы. Объявление он опубликовал на одном из сайтов.

Согласно данным УФСБ России по Самарской области, мужчина хотел негласно получать информацию. Подобная деятельность запрещена на территории страны. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке продать техническое средство потерпевшему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Горожанина признали виновным, его приговорили к ограничению свободы сроком на 6 лет.