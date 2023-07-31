Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки рейсов в аэропорту Самары

Пассажирам пришлось провести в аэропорту более четырех часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки двух рейсов в аэропорту Курумоч в Самаре. В воскресенье, 30 июля 2023 года, не смогли вовремя вылететь самолеты до Еревана и Санкт-Петербурга.

Так, накануне были задержаны вылеты рейса № 366 Самара — Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) и рейса № 532 Самара — Санкт-Петербург (авиакомпания Smartavia). Первый самолет должен был отправиться в путь в 12:10 по московскому времени, а второй — в 12:35. Однако по решению авиакомпаний вылеты были отложены.

Пассажирам этих двух рейсов пришлось несколько часов провести в аэропорту Курумоч. На время ожидания авиакомпании предоставили им соответствующие услуги. Как сообщают в транспортной прокуратуре, жалобы от пассажиров не поступали. Самолет в Ереван смог вылететь только в 16:48 по московскому времени, а в Санкт-Петербург — в 17:55.

— В аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования, — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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