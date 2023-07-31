Самарец проведет в колонии 9 месяцев за повторное нарушение ПДД

Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. За повторное нарушение правил ему грозит срок лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ДПС во время патрулирования в поселке Мехзавод остановили автомобиль «Богдан 2110». За рулем машины находился мужчина с явными признаками опьянения. Автолюбителя отстранили от управления машиной и предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Правоохранители поместили транспорт на стоянку, а мужчины доставили в отдел полиции.

При проверке выяснилось, что ранее автолюбитель уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он проведет в колонии 9 месяцев.