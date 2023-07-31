Выставка Александра Мальцева «По ту сторону» откроется в Самаре 3 августа

Александр Мальцев начал выставлять свои полотна в музеях и галереях разных стран с 1988 года. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 3 августа, в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет торжественное открытие выставки Александра Мальцева «По ту сторону».

— У автора есть собственный почерк, только ему свойственная поэтика цвета и мазка. Искусствоведы находят в его работах симбиоз традиций древнерусской живописи и экспрессионизма, Ренессанса и абстрактного искусства ХХ века, — рассказали в минкульте Самарской области.

Александр Мальцев начал выставлять свои полотна в музеях и галереях разных стран с 1988 года. Отмечается, что созданные художником образы обладают индивидуальным ритмом и только ему свойственными вибрациями.

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