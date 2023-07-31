Веломарафон «Сокольи горы» пройдет на территории «Чайки» в Самарской области

На веломарафоне предусмотрено несколько дистанций по лесным тропам. Фото: VOLGAMAN

В воскресенье, 6 августа, в Самарской области пройдет кросс-кантри веломарафон «Сокольи горы». Он состоится на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Об этом сообщает VOLGAMAN.

На веломарафоне предусмотрено несколько дистанций по лесным тропам: «Самарская миля» 1586 м, 7 км, 21 км, 35 км. Принять участие в заезде на «Самарскую милю» могут жители в возрасте от 10 лет, на 7 км – от 14 лет, на 21 км – от 16 лет, на 35 км – от 18 лет.

Поучаствовать в «Сокольих горах» могут все желающие бесплатно. Регистрация уже открыта на сайте. На данный момент свободные места еще остались по всем дистанциям. Веломарафон предусматривает ограничение по количеству участников. Так, невероятной гонкой смогут насладиться только 200 человек.

Участники веломарафона должны предоставить оригинал медсправки о допуске к участию в физкультурном мероприятии установленного образца. Обязательно также наличие велошлема. Без него выход на старт не допускается.

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