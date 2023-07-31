В Самаре женщина оставила родственников мужа без жилья

Женщине пришлось поделить квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница понесет ответственность за присвоение квартиры. Женщина не пускала в квартиру родственников мужа, оставив их без жилья.

По информации ГУФССП России по Самарской области, после признания дома аварийным жительнице Самары, а также братьям ее мужа и их семьям предоставили трехкомнатную квартиру. Родственники предложили женщине приватизировать и продать квартиру, чтобы не жить в ней всем вместе. Однако, женщина отказалась. Она заняла квартиру и препятствовала доступу в нее другим.

Родственники обратились в суд. Их требования удовлетворили, исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов. Должницу предупредили об ответственности и временно ограничили в праве выезда за пределы страны. Производство окончено фактическим исполнением.