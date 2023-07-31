Появилось видео поджога автомобилей в Южном городе под Самарой 31 июля

Неизвестный мужчина поджег "Газель" и "Баргузин" на ул. Дмитрия Донского Фото: скриншот видео

Автомобили, которые в ночь на понедельник, 31 июля 2023 года, сгорели на улице Дмитрия Донского в Южном городе, могли стать жертвами поджигателя. Камеры уличного видеонаблюдения засняли подозрительного мужчину, который крутился возле машин. Видео опубликовали в группе «ЧП Самара».

На кадрах видно, как к автомобилям «Газель» и «Баргузин», припаркованным в районе дома № 35 по улице Дмитрия Донского, подходит мужчина в темной одежде. Он что-то разлил по капоту одной машин и по асфальту, а затем зажег спичку и бросил ее на землю. Тут же вспыхнуло пламя. А поджигатель поспешил скрыться.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, за несколько минут до этого на той же улице, только возле дома № 11 полыхали ВАЗ-2104 и «Лада Гранта». Был ли это поджог, пока не ясно. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины происшествий.

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