В Самаре 3 из 10 горожан мечтают о своем бизнесе

Многие самарцы хотят открыть свое дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие горожане готовы открыть свой бизнес. Об этом сообщили 3 из 10 опрошенных.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие экономически активные граждане, старше 18 лет, не занимающиеся предпринимательской деятельность. Об открытии собственного дела мечтают 28% респондентов. При этом, 55% не готовы становиться бизнесменами. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии бизнеса снижается.

48% опрошенных младше 24 лет готовы открыть свое дело. Среди респондентов старше 45 лет таких лишь 24%. Также число желающих растет с увеличением дохода.