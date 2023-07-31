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НовостиОбщество31 июля 2023 7:45

В Самаре 3 из 10 горожан мечтают о своем бизнесе

Почти 50% жителей Самары не готовы стать предпринимателями
Алена ПРОВКИНА
Многие самарцы хотят открыть свое дело

Многие самарцы хотят открыть свое дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие горожане готовы открыть свой бизнес. Об этом сообщили 3 из 10 опрошенных.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие экономически активные граждане, старше 18 лет, не занимающиеся предпринимательской деятельность. Об открытии собственного дела мечтают 28% респондентов. При этом, 55% не готовы становиться бизнесменами. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии бизнеса снижается.

48% опрошенных младше 24 лет готовы открыть свое дело. Среди респондентов старше 45 лет таких лишь 24%. Также число желающих растет с увеличением дохода.