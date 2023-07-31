ТЦ «МегаСити» эвакуировали в Самаре 31 июля

Пожарные обследовали торговый центр, но возгорание не нашли / Фото: Самара № 1

Утром в понедельник, 31 июля 2023 года, в ТЦ «МегаСити» в Самаре сработала пожарная тревога. Всех посетителей и персонал эвакуировали. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

- В 10:54 поступило сообщение о запахе гари по адресу: улица Ново-Садовая, 160 м. Прибывшие подразделения обследовали торговый центр. Возгорание не обнаружено, - рассказали в оперативном ведомстве.

По данным МЧС, из здания еще до прибытия пожарных эвакуировали 150 человек. Никто не пострадал. Через некоторое время людям разрешили вернуться в торговый центр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал