Министр труда и соцзащиты РФ отметил работу Самарской области по соцконтракту

По словам министра, регион активно себя проявляет по многим направлениям. Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 28 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову, а также министру труда и соцзащиты Антону Котякову опыт работы региона по созданию управляющего центра занятости населения.

Антон Котятков отметил работу по предоставлению социального контракта, которая выстроена в Самаре и области. По его словам, регион активно себя проявляет по многим направлениям.

— Это касается и проекта по центру занятости и социального контракта. Самарская область активно внедряет эту практику поддержки людей, которые испытывают определенные трудности, — сказал Антон Котяков.

Также министр труда и соцзащиты отметил, что в настоящий момент в Самарской области акцент сделан не на единовременную денежную помощь, а на поддержку в долгосрочной перспективе. Речь идет о трудоустройстве, открытии собственного дела, развитии личного подсобного хозяйства и тд.

По мнению министра, Самарская область эффективно выстраивает взаимодействие с федеральным министерством труда и соцзащиты. Напомним, по поручению Владимира Путина в 2022 году увеличили максимальные размеры выплат по соцконтракту. Обращаться за их получением нужно в управления соцзащиты населения по месту жительства.

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