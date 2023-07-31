Полицейские прокомментировали сообщение, что в Тольятти мужчине сняли скальп

Как оказалось, пьяный тольяттинец сам упал с лестницы и получил травму головы Фото: из соцсетей

Вечером, 30 июля 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что в подъезде многоквартирного дома на улице 70 Лет Октября мужчине сняли скальп. «КП-Самара» выяснила подробности жуткого происшествия.

На опубликованных видеороликах в городских пабликах видно, что мужчину с окровавленной головой врачи скорой помощи грузят в спецавтомобиль. При этом мужчина забирается на каталку самостоятельно, а врачи лишь придерживают пациента. В продолжении видео со скорой в сети появилась видеозапись, где запечатлен подъезд, после того как оттуда вывели пострадавшего. На кадрах видно, что стены, пол, лестницы и перила в подъезде запачканы свежей кровью.

- Мужчине сняли скальп, - предположили очевидцы.

Однако факт насилия над пострадавшим в ГУ МВД по Самарской области не подтвердили. Полицейские рассказали «Комсомолке, что на самом деле произошло в подъезде.

- Полицейские опросили пострадавшего и очевидцев произошедшего. Сотрудниками полиции установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний мужчина получил травму при падении с лестницы в одном из подъездов многоквартирных домов по ул. 70 лет Октября, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время пострадавший находится в лечебной учреждении, ему оказывается квалифицированная помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.