По просьбам жителей Кинель-Черкасс отремонтировали часть трассы Самара — Бугуруслан

Подрядчик не только заменил дорожное покрытие, но и сделал трассу безопаснее для пешеходов / Фото: Единая Россия

В Самарской области по просьбам жителей Кинель-Черкасского района отремонтировали часть трассы Самара — Бугуруслан. Они ждали этого много лет.

Жители Кинель-Черкасс отставляли свои просьбы по обновлению дороги в народную программу «Единой России», обращались в разные инстанции, писали в соцсетях. И вот их пожелания учли при капитальном ремонте участка региональной трассы Самара — Бугуруслан протяженностью 4,6 км. Он проходит через все село.

Работы стартовали в конце февраля 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На трассе заменили дорожное полотно, сделали тротуары, установили новые опоры освещения и светофоры, пешеходное и барьерное ограждения. Также по просьбам жителей Кинель-Черкасс подрядчик сделал дополнительный водоотвод в районе старинного храма в честь Вознесения Христова.

— Мы ждали ремонта дороги много лет. Проект очень интересный, многое делается для пешеходов, дорога преображается на глазах. Мы рады, что наши пожелания услышали, — поделился житель Кинель-Черкасс Геннадий Кульчихин.

Качество ремонта трассы недавно проверил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов. Он отметил высокий уровень дорожных работ.

— Для устройства верхнего слоя покрытия на этом участке дороги использовали современную смесь ЩМА-16, которая хорошо себя зарекомендовала на высокоинтенсивных трассах и должна прослужить много лет, — подчеркнул Алексей Степанов.

Отметим, план по ремонту дорог в Самарской области на 2023-й выполнен на 60%. До конца года в регионе должны обновить 102 участка общей протяженностью около 340 км.

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