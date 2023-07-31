В Самаре снесут аварийный дом на улице Артемовской

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Октябрьском районе на улице Артемовской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет о доме № 24, площадь которого 360 квадратных метров. Его признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 2 площадью 47,1 кв. м, № 3 площадью 46,8 кв. м, № 5 площадью 47 кв. м, № 6 площадью 47,6 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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