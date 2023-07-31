В Самарской области ожидается ураганный ветер 31 июля 2023 года

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили об усилении ветра в понедельник, 31 июля 2023 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, днем ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы усилятся до 15-18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. При этом, температура воздуха достигнет +22…+24 градуса, ночью она снизится до +15…+17 градусов.

Напомним, местных жителей также предупредили о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу 1 августа 2023 года. Сила бури составит 5 баллов.