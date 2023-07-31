Жителям части Самары предстоит две недели провести без горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждут очередные отключения горячей воды. Подачу ресурса приостановят с 31 июля по 13 августа 2023 года в границах шести улиц. Об этом сообщает самарский филиал компании «Т Плюс».

Горячую воду отключат на время текущего ремонта тепловых сетей четвертой магистрали Самарской ТЭЦ. Без ГВС в течение двух недель придется посидеть жителям домов, расположенных в границах Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улиц Земеца, Литвинова, Магистральной и Товарной.

В рамках ремонта запланированы гидравлические испытания. Теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Жителей Самары призывают в этот период не находится рядом с трубами надземной прокладки и тепловыми камерами, не приближаться к местам парения и просадки грунта, а также не оставлять машины и другое имущество в охранных зонах теплотрасс. Горячую воду в дома обещают вернуть после устранения всех выявленных повреждений.

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