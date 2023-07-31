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НовостиОбщество31 июля 2023 8:45

Горячую воду отключат в Самаре с 31 июля по 13 августа 2023 года

Подачу ГВС приостановят на время ремонта теплосетей четвертой магистрали Самарской ТЭЦ
Анастасия ФИЛАТОВА
Жителям части Самары предстоит две недели провести без горячей воды

Жителям части Самары предстоит две недели провести без горячей воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждут очередные отключения горячей воды. Подачу ресурса приостановят с 31 июля по 13 августа 2023 года в границах шести улиц. Об этом сообщает самарский филиал компании «Т Плюс».

Горячую воду отключат на время текущего ремонта тепловых сетей четвертой магистрали Самарской ТЭЦ. Без ГВС в течение двух недель придется посидеть жителям домов, расположенных в границах Землянского проезда, Зубчаниновского шоссе, улиц Земеца, Литвинова, Магистральной и Товарной.

В рамках ремонта запланированы гидравлические испытания. Теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Жителей Самары призывают в этот период не находится рядом с трубами надземной прокладки и тепловыми камерами, не приближаться к местам парения и просадки грунта, а также не оставлять машины и другое имущество в охранных зонах теплотрасс. Горячую воду в дома обещают вернуть после устранения всех выявленных повреждений.

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