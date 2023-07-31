Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 8:58

В Самаре откроется фотовыставка с пейзажами региона на экранах на площади Славы

Выставка, посвященная пейзажам Самарской области, откроется 31 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут посмотреть на природное разнообразие региона. Фото предоставлено: Юрий Рыбаков

Жители смогут посмотреть на природное разнообразие региона. Фото предоставлено: Юрий Рыбаков

В Самаре на медиаэкранах на площади Славы откроется выставка Юрия Рыбакова «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023 года». Выставка начинает работу с 31 июля 2023 года.

По информации пресс-службы правительства Самарская область, проводник-инструктор Юрий Рыбаков запечатлел завораживающие пейзажи региона. Выставка станет отражением открытий, сделанных Юрием во время путешествий. Жигулевская кругосветка имеет несколько уровней и подуровней прохождения. Выставка продемонстрирует не только природные богатства региона, но и разнообразие экскурсионных программ.

Выставка на медиаэкранах будет представлена на площади Славы до конца августа 2023 года.