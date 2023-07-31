В Самаре откроется фотовыставка с пейзажами региона на экранах на площади Славы

Жители смогут посмотреть на природное разнообразие региона. Фото предоставлено: Юрий Рыбаков

В Самаре на медиаэкранах на площади Славы откроется выставка Юрия Рыбакова «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023 года». Выставка начинает работу с 31 июля 2023 года.

По информации пресс-службы правительства Самарская область, проводник-инструктор Юрий Рыбаков запечатлел завораживающие пейзажи региона. Выставка станет отражением открытий, сделанных Юрием во время путешествий. Жигулевская кругосветка имеет несколько уровней и подуровней прохождения. Выставка продемонстрирует не только природные богатства региона, но и разнообразие экскурсионных программ.

Выставка на медиаэкранах будет представлена на площади Славы до конца августа 2023 года.