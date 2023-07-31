Самарские инспекторы выявили более 2100 нарушений во время рейдов

Инспекторы провели направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленный рейды. Во время мероприятий выявили более 2100 различный нарушений на дороге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, особое внимание сотрудники ДПС уделили мотоциклистам с неисправными выхлопными системами. За истекшие три дня правоохранители выявили 40 нарушений ПДД, совершенных водителями мототранспорта. Также за период рейда к ответственности привлекли 74 водителя за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, внимание уделили и другим видам нарушений. Среди них – управление машинами без водительских прав. К ответственно привлекли 28 автолюбителей.