Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:34

Самарские инспекторы выявили более 2100 нарушений во время рейдов

В Самарской области прошли рейдовые мероприятия с 28 по 30 июля
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы провели направленные рейды

Инспекторы провели направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленный рейды. Во время мероприятий выявили более 2100 различный нарушений на дороге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, особое внимание сотрудники ДПС уделили мотоциклистам с неисправными выхлопными системами. За истекшие три дня правоохранители выявили 40 нарушений ПДД, совершенных водителями мототранспорта. Также за период рейда к ответственности привлекли 74 водителя за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, внимание уделили и другим видам нарушений. Среди них – управление машинами без водительских прав. К ответственно привлекли 28 автолюбителей.