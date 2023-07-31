В Самаре из-за подозрительного предмета перекрыли дорогу у педуниверситета

На данный момент, точно не известно, с чем связано перекрытие проезжей части. Фото: "ЧП Самара"

В понедельник, 31 июля 2023 года, перекрыли дорогу возле Самарского государственного социально-педагогического университета. Очевидцы сообщили, что все дело может быть в подозрительном предмете.

— Улица Советской армии и кольцо Антонова-Овсеенко перекрыты. Лежит странный черный ящик, — пишут местные жители в социальных сетях.

На данный момент, точно не известно, с чем связано перекрытие проезжей части. Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по Самарской области, там пока выясняют все подробности.

Также пока нет информации о том, когда проезд для транспортных средств будет вновь открыт. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.