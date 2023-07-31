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НовостиПроисшествия31 июля 2023 10:00

В Самарской области полицейские задержали наркоторговца с 2 кг запрещенных веществ

Самарские полицейские нашли подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков
Алена ПРОВКИНА
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции задержали злоумышленника в покушении на сбыт наркотиков. Из гаража изъяли более 1,7 кг запрещенных веществ.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили информацию о злоумышленнике, который может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере. Правоохранители установили наблюдение за подозреваемым и совместно с коллегами из спецподразделения «Гром» задержали злоумышленника на улице Физкультурной. Сотрудники службы обнаружили и изъяли 1700 грамм наркотиков и предметы для их изготовления.

По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал продать в интернете. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.