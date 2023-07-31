В Самаре завершили новый набор на программу обучения «Крылья Ростеха»

Студенты проекта «Крылья Ростеха» трудоустроены на предприятие с первого курса учебы / Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов»

Предприятие «ОДК-Кузнецов» завершило очередной набор на программу подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Осваивать специальность «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» будут три группы студентов Самарского университета.

В 2023 году заявки на обучение по программе подали выпускники из Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ивановской, Новгородской и Ростовской областей, а также Татарстана. Среди них: золотые медалисты и участники олимпиад. Абитуриенты прошли дополнительные испытания — устное и письменное тестирование по иностранному языку, после чего началась процедура заключения договоров.

— Набор «Крыльев Ростеха» 2023 года стал третьим для нас. Сейчас в Самарском университете учатся 54 будущих конструктора. При этом учебная программа дополняется новыми компетенциями. Например, в этом году мы включили курс по аддитивным технологиям, — отметил генеральный конструктор ПАО «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин.

Напомним, чтобы стать участником программы в Самаре, суммарный балл ЕГЭ должен быть не ниже 220, а средний балл аттестата — не ниже 4. Кроме того, необходимо владеть английским языком на уровне не ниже А2. Также учитываются победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам. Дополнительный балл может принести мотивационный опрос, который раскрывает интерес к выбранной профессии.

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