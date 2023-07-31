В Самарской области высокопоставленного налоговика поймали на взятках

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области высокопоставленный налоговик был уличен в коррупции. Выяснилось, что он на протяжении нескольких лет брал взятки от бизнесменов. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
Разбирательства начались в отношении замначальника отдела межрайонной инспекции ФНС По версии следствия, обвиняемый получал взятки в период с 2019 по 2022 год. Деньги ему несли индивидуальные предприниматели. Взамен налоговик обещал им общее покровительство и попустительство по службе. Таким образом он заработал около 750 тысяч рублей.
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Расследование завершено, материалы уже направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.
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