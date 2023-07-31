Специалисты отремонтируют тепловые сети 4-й магистрали Самарской ТЭЦ

Ограничения будут действовать до 13 августа 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 31 июля 2023 года, специалисты ПАО «Т Плюс» приступят к ремонту тепловых сетей 4-й магистрали Самарской ТЭЦ. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

– Тепловые сети проверят на прочность и плотность повышенным давлением. Просим жителей не находиться рядом с трубопроводами и тепловыми камерами, не приближаться к местам парения и просадки грунта. Также не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили, – информируют в ПАО «Т Плюс».

В связи с проведением работ в городе временно приостановят подачу горячего водоснабжения. Воды не будет на Землянском проезде, Зубчаниновском шоссе, улицах Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.

Ограничения будут действовать до 13 августа 2023 года.

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