Команда ТОАЗа стала бронзовым призером турнира по хоккею с мячом

Турнир был посвящен 40-летию корпоративной команды тольяттинского химпредприятия / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти прошел межрегиональный турнир «Кубок дружбы» по хоккею с мячом. В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных регионов страны.

Турнир был посвящен 40-летию корпоративной команды ТОАЗа по хоккею с мячом. Она считается одной из самых опытных в России. Игроки предприятия не раз становились победителями областных и всероссийских соревнований.

На «Кубке дружбы» в серии групповых игр тольяттинцы встретились с хоккеистами из Сызрани, Димитровграда, Ульяновска и Королева. В финальном матче за третье место сборная химпредприятия сразилась с ульяновцами. Гости лидировали на протяжении двух таймов, но в последние минуты встречи игрок ТОАЗа Сергей Шабанов выровнял счет, а затем привел команду к победе.

— Мы уделяем особое внимание пропаганде ЗОЖ и развитию спорта в городе. Начинаем мы с поддержки любительских команд, в первую очередь корпоративных. Один из успешных примеров — наша команда по хоккею с мячом. Год за годом хоккеисты под руководством тренера и ветерана предприятия Евгения Красюкова наращивают мастерство, демонстрируют красивую игру и стабильно высокий результат. Поздравляем коллег с очередной победой и желаем новичкам равняться на лучших! — отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий химпредприятия Арсен Джалилов.

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