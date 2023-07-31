В Самаре восстановят уровень воды в водоемах парка «Воронежские озера»

На необходимые услуги готовы выделить почти 8 миллионов рублей. Фото: МАУ "Парки Самары"
В Самаре объявили торги на разработку документации для восстановления уровненного режима и морфометрических характеристик водоема на территории «Воронежских озер» в Промышленном районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика ищет департамент городского хозяйства и экологии. На необходимые услуги готовы выделить почти 8 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 7 849 582 рублей.
Объявление было размещено 26 июля, окончание подачи заявок запланировано на 11 августа, а победителя выберут 16 августа. Подрядчик должен будет выполнить условия контракта до 29 марта 2024 года.
Работы планируется провести в трех озерах, общая площадь которых составляет 3,98 гектара. Также подрядчик должен будет благоустроить прибрежную полосу «Воронежских озер».
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