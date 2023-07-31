В Самаре 9 школьных лагерей дневного пребывания работали с нарушениями

Устранение нарушений находится на контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Железнодорожного района Самары обнаружила нарушения в работе школьных лагерей дневного пребывания. Проверки были проведены в 12 школах – № 18, 37, 40, 42, 64, 76, 94, 116, 121, 137, 167, 174. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– По ее результатам были выявлены дефекты покрытия спортивных площадок, нарушения санитарно-эпидемиологических требований в спортзалах, раздевалках, обеденных и складских помещениях, а также при организации питания несовершеннолетних, – рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Дефекты покрытия спортплощадок и дорожек были выявлены в школах №40 и №94. В школах №№ 18, 116 и 137 была повреждена отделка – недочеты обнаружили в спортзалах, раздевалках, обеденных и складских помещениях. А в школе №121 оказалась нарушена целостность стеллажей, на которых хранится чистая посуда.

В адрес директоров внесли представления. Устранение нарушений находится на контроле.

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