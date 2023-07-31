В Самаре Skoda влетела в дерево, а Kia опрокинулась после ДТП на ул. Цеховой

Водителя одной из легковушек после ДТП госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в воскресенье, 30 июля 2023 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. Примерно в 6:50 на улице Цеховой столкнулись Skoda Rapid и Kia Spectra. Пострадали оба водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 40-летний водитель «Шкоды». Он, двигаясь по улице Цеховой в направлении улицы Арзамасской, на нерегулируемом перекрестке не пропустил «Киа» под управлением 37-летнего мужчины. От удара первую иномарку отбросило влево, где она врезалась в дерево, а вторую — вправо, где она опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека: водители легковушек. Мужчине, который был за рулем «Киа», назначили амбулаторное лечение, а второго автомобилиста госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

После столкновения "Шкоду" отбросило влево на дерево, а "Киа" вправо, где она перевернулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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