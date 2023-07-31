В Самаре произошла очередная коммунальная авария на проезде 9 Мая

Вода течет по всей улице. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Она произошла днем в понедельник, 31 июля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгением Щекиным, вода разлилась по всей дороге. Авария произошла на проезде 9 Мая. Участок оградили специальным забором. На место прибыли сотрудники ресурсоснабжающей компании. О причинах аварии и сроках устранения проблемы пока неизвестно.

Напомним, в областной столице объявили торги на разработку документации для восстановления уровня режима и морфометрических характеристик водоема на территории «Воронежских озер» в Промышленном районе.