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НовостиОбщество31 июля 2023 11:10

В Самаре произошла очередная коммунальная авария на проезде 9 Мая

Самарцы поделились кадрами очередного коммунального прорыва на проспекте 9 мая
Алена ПРОВКИНА
Вода течет по всей улице. Фото: Евгений Щекин

Вода течет по всей улице. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители поделились кадрами очередной коммунальной аварии. Она произошла днем в понедельник, 31 июля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам городским блогером Евгением Щекиным, вода разлилась по всей дороге. Авария произошла на проезде 9 Мая. Участок оградили специальным забором. На место прибыли сотрудники ресурсоснабжающей компании. О причинах аварии и сроках устранения проблемы пока неизвестно.

Напомним, в областной столице объявили торги на разработку документации для восстановления уровня режима и морфометрических характеристик водоема на территории «Воронежских озер» в Промышленном районе.