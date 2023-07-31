В Самарской области «Ласточка» перевезла двухмиллионного пассажира

Юбилейного пассажира поздравили и вручили памятные сувениры. Фото: Куйбышевская ЖД

В Самарской области скорый пригородный поезд «Ласточка» сообщением Тольятти – Самара перевез двухмиллионного пассажира. Счастливый билет приобрела жительница микрорайона Кошелев Лола Кожевникова.

– Молодая мама вместе с сыном Максимом купили билет до станции Стахановская и отправились в гости к бабушке, – рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

По словам Лолы Кожевниковой, она ездит на «Ласточке» с момента ее запуска, до декретного отпуска ездила на работу в Самару. Представители Куйбышевской железной дороги и АО «Самарская ППК» поздравили юбилейного пассажира и вручили памятные сувениры.

Напомним, в июле 2022 года жительница Самары стала миллионным пассажиром «Ласточки», ей вручили сертификат на бесплатный годовой проезд.

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