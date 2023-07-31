В Самарской области арестовали подозреваемую в приготовлении к госизмене

Силовики устанавливают возможные связи женщины с украинской стороной Фото: УФСБ по Самарской области

В Самарской области суд арестовал женщину, которая склоняла жителей региона к совершению госизмены. Она призывала вступить в террористическую организацию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины. Об этом сообщает регуправление ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая — жительница Тольятти. Женщина проводила в регионе агитационную работу, направленную на вовлечение в ряды террористов новых сторонников. Она создавала и размещала пропагандистские материалы, которые создавали положительный образ этого объединения, и инструкции для российских военнослужащих для сдачи в плен.

В отношении тольяттинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статьи 275 УК РФ «Приготовление к государственной измене». В середине июля 2023 года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас силовики продолжают разбираться в деталях преступной деятельности, а также устанавливают возможные связи женщины с украинской стороной.

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