В Тольятти суд изменил приговор мужчине, который убил друга ножом для чистки овощей

Преступление было совершено в июне прошлого года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Тольятти усилил наказание местному жителю. Ранее мужчина был признан виновным в убийстве. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Преступление было совершено в июне прошлого года. Ранее не судимый житель Автограда был в комнате общежития на улице Советской, д. 89, вместе со своим другом. Мужчины поссорились, после чего осужденный нанес знакомому несколько ударов ножом для чистки овощей. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

23 мая 2023 года суд признал тольяттинца виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам колонии строгого режима. Однако прокурор с решением не согласился и обжаловал приговор. В результате апелляционная инстанция усилила наказание до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

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