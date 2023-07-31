Систему водоснабжения в Геленджике оснастили сервисом онлайн-мониторинга

Под контроль «умных» счетчиков уже взяли 100 объектов Геленджика: гостиницы, частные и многоэтажные дома / Фото: пресс-служба МегаФона

В Геленджике стартовал процесс по автоматизации мониторинга системы водоснабжения. Там начали устанавливать оборудование, которое позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. Под контроль «умных» счетчиков уже взяли 100 объектов города: гостиницы, частные и многоэтажные дома.

Компания «Концессии водоснабжения — Геленджик» внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды». В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора установили специальные модули. Они замеряют общее потребление воды и автоматически передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Передача информации выполняется по выделенному каналу связи. Это гарантирует ее безопасность. Кроме того, сведения автоматически сохраняются, поэтому в случае потери их всегда можно будет восстановить.

Данные с приборов учета с почасовой разбивкой поступают в ресурсоснабжающую компанию. Благодаря этому специалисты могут понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Это особенно важно в туристический сезон.

— Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом — драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду (более чем на 10%), — прокомментировал директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

Добавим, второй этап реализации программы предполагает установку «умных» счетчиков на водопроводную магистраль в Геленджике. Это позволит выявлять технические потери из-за аварий или незаконные врезки в трубы. Приборы учета будут замерять объем воды на входе и выходе, а платформа мониторинга — сопоставлять данные с объемом потребления воды жителями.

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