В Самаре должник за коммуналку письмом оскорбил и унизил мирового судью

Выходка мужчины обернулась возбуждением уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наказали жителя Красноглинского района, который с помощью рукописного послания оскорбил мирового судью. Поводом стало решение служителя Фемиды — он обязал мужчину и его семью погасить долг по коммуналке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, в октябре 2021 года мировой судья постановил взыскать с жителя Красноглинского района и членов его семьи около 60 тысяч рублей. Эту сумму они задолжали за оплату коммунальных услуг. После этого мужчина собственноручно написал апелляционную жалобу на судебный приказ. В своем письме самарец не стеснялся в выражениях.

- Жалоба содержала высказывания, направленные на публичное оскорбление и унижение мирового судьи, негативную оценку его личных качеств и свойств личности, - отметили в надзорном ведомстве.

Свое письмо должник направил по почте в судебный участок. Добился он только того, что на него завели уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду». Недавно мужчине вынесли наказание. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

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