В Самаре суд оставил в СИЗО подозреваемого в жестоком убийстве Екатерины Карась

Подозреваемым по делу о зверском убийстве экс-супруги сына якутского миллионера проходит 21-летний уроженец Таджикистана Фото: Наталья АРТЯКОВА

Областной суд рассмотрел жалобу подозреваемого в жестоком убийстве 34-летней Екатерины Карась в Самаре. 21-летний молодой человек пытался оспорить меру пресечения — ранее его на два месяца отправили в СИЗО. Смягчить ее задержанному не удалось.

— Судебный акт оставлен без изменения, — говорится в сообщении на сайте Самарского облсуда. Таким образом, молодой человек на время следствия останется под стражей.

Напомним, Екатерину Карась — бывшую супругу сына якутского миллионера — убили вечером 3 июля 2023 года. Женщине перерезали горло и выбросили из собственной машины — Toyota Land Cruiser — на улице Водников. Спасти ее не удалось. Убийца скрылся на джипе самарчанки. В дальнейшем автомобиль нашли в другой части города.

Предполагаемого преступника задержали через несколько часов в Татарстане — им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. На суде по избранию меры пресечения молодой человек, который, как полагают следователи, притворился покупателем машины, отрицал свою вину. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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