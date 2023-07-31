Роспотребнадзор проведет горячую линию по безопасности плодоовощной продукции в Самарской области

Задать вопросы можно до 11 августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 июля 2023 года жители Самарской области смогут проконсультироваться по вопросам качества, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции. Для этого специалисты регионального управления Роспотребнадзора запустят горячую линию.

– Специалисты ответят на вопросы, касающиеся действующих нормативно-гигиенических требований к этой группе товаров. Также можно будет получить рекомендации по выбору продукции, – пояснили в ведомстве.

«Горячая» линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Перерыв – с 13:00 до 13:45. Задать вопросы можно до 11 августа 2023 года, обратившись по номерам: 8-800-555-49-43 (Единый консультационный центр Роспотребнадзора), (846) 266-98-47 (Управление Роспотребнадзора по Самарской области). Ознакомиться с номерами территориальных отделов можно здесь.

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