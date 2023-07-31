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НовостиОбщество31 июля 2023 13:13

Жители Поволжья стали чаще открывать бизнес в сфере туризма и водных перевозок

Число регистраций по этим направлениям возросло в четыре раза
Илона МАЙСКАЯ
В Поволжье соотношение мужчин и женщин, открывающих свой бизнес, составляет 58% и 42% соответственно

В Поволжье соотношение мужчин и женщин, открывающих свой бизнес, составляет 58% и 42% соответственно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Поволжья в первом полугодии 2023-го стали чаще открывать бизнес в сфере туризма, водных перевозок, а также производства транспортных средств и оборудования. Число регистраций по этим направлениям выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Деловая среда» (дочерняя компания Сбера).

Активно жители Поволжья открывают свой бизнес и в других сферах. К примеру, это деятельность по предоставлению финуслуг; научная и техническая деятельность; производство неметаллической минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий. По числу регистраций по-прежнему лидируют розничная и оптовая торговля, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, строительная отрасль.

При этом в Поволжье сохраняется тенденция по «омоложению» бизнеса: примерно 50% тех, кто зарегистрировал свое дело, — люди от 18 до 35 лет. Соотношение мужчин и женщин — 58% и 42% соответственно. Отметим, в Самарской области количество людей, открывших свой бизнес до 35 лет, составляет около 43%.

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