Памятник находится в селе Верхняя Орлянка. Фото: t.me/Hinshtein

Жители Сергиевского района пожаловались на плохое состояние памятника погибшим на фронте. Обелиск, о котором идет речь, расположен в селе Верхняя Орлянка. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Вот в таком ужасающем состоянии находится памятник погибшим на фронте жителям села Верхняя Орлянка. Люди пишут, что парк, где установлен обелиск, используют для заготовки сена. Все кругом заросло бурьяном, ржавый забор — поломан. У памятника нет и не бывает никаких цветов, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Хинштейн взял ситуацию на контроль – он сообщил, что направил обращение губернатору Самарской области о приведении памятника и прилегающей территории в порядок.