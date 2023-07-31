Жители Самарской области на одну зарплату могут купить 929 литров бензина

В июне 2023 года цена одного литра бензина АИ-92 в Самарской области составила 46,66 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился рейтинг городов России по доступности бензина АИ-92 для населения. Лидерами стали ЯНАО, Москва и Чукотка. Самарская область заняла 37-е место, пишет РИА «Новости».

Исследование, которое провело информационное агентство, показало, что на чистую среднюю зарплату в Самарской области можно купить 929 литров бензина в месяц. Стоимость АИ-92 в регионе в июне 2023-го составила 46,66 рубля за литр. С начала года она изменилась на 2,2%.

Отметим, что больше всего бензина на среднемесячную зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе — 2 581 литр. На втором месте — Москва (2222 литра), на третьем — Чукотский автономный округ (2 119 литров). В конце рейтинга оказались Чечня и Ингушетия. Жители этих республик за месяц могут приобрести 610 и 605 литров бензина соответственно. Самое дорогое топливо продают на Чукотке (1 литр АИ-92 — 60 рублей), а самое дешевое — в Челябинской области (44,9 рубля).

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