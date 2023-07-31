Дмитрий Азаров помог самарским военнослужащим 43 полка получить отпуск

Первые защитники Отечества уже приехали домой на побывку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские военнослужащие, которые проходят службу в 43 полку, начали приезжать в долгожданные отпуска. Добиться этого удалось благодаря вмешательству губернатора Дмитрия Азарова. 19 июля глава региона, по просьбе семей бойцов, обсудил предоставление отпусков военнослужащим на встрече с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым. Результат не заставил себя ждать – первые защитники Отечества уже приехали домой на побывку.

– Я очень благодарен Министерству обороны. Мне удалось донести до заместителя министра обороны тревогу семей военнослужащих, мы обсудили этот вопрос, и первые бойцы из 43 полка прибывают в Самарскую область в отпуска. Надеюсь, эта ротация будет регулярная, как и положено, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В числе прибывших – тренер по тхэквондо из Новокуйбышевска Сергей. Он отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. Дома его ждали супруга и маленький сын Миша.

– Нас в отпуск долго не отпускали, но буквально в один момент все изменилось: сказали, что начинают отправлять в отпуск. Конечно, это долгожданное событие для меня, – поделился Сергей.

Напомним, Дмитрий Азаров встречается с военными и их семьями с первого дня СВО. Он узнает, какая помощь им требуется, и оказывает поддержку в передачи гуманитарной помощи.