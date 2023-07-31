В Самаре Волга аномально прогрелась в конце июля 2023 года

Последняя неделя июля в Самарской области выдалась очень жаркой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, до каких значений прогрелась Волга в Самарской области к концу июля 2023 года. По данным Приволжского УГМС, температура воды у берегов Тольятти оказалась ниже нормы, а у Самары — выше.

Так, вода в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти в третью декаду месяца прогрелась до 21,2 градуса. Это на 1,4 градуса меньше многолетних значений. Температура воды в Саратовском водохранилище около Самары составила 21,3 градуса, что на 0,2 градуса выше нормы. Напомним, по состоянию на 20 июля 2023 года, вода в Волге была немного прохладнее: у Автограда — 20,7 градуса, возле областной столицы — 20 градусов.

Напомним, прошлая неделя в Самарской области выдалась жаркой. В дневные часы столбик термометра поднимался выше 30 градусов. В последние два дня июля погода решила дать жителям региона небольшую передышку — зной немного отступил. Август 2023 года в губернии начнется с повышения температуры. Первого числа ожидается +23...+28 градусов, 2-го и 3-го — до +31 градуса, 4-го и 5-го — до +33 градусов.

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