Прокуратура обнаружила нарушения в поликлинике №13 в Самаре

В адрес главврача было внесено представление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поликлиника №13, расположенная в Железнодорожном районе Самары, нарушила законодательство о здравоохранении и пожарной безопасности. К таким выводам пришли представители прокуратуры и регионального ГУ МЧС по итогам проверки. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– В поликлинике надлежащим образом оформляли рецептурные бланки на лекарственные препараты. Также были выявлены нарушения их учета и хранения. Кроме того, в учреждении отсутствовала информация о пожарной опасности и были обнаружены другие нарушения, – рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

В адрес главврача было внесено представление об устранении нарушений. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.