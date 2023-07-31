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НовостиОбщество31 июля 2023 14:39

Прокуратура обнаружила нарушения в поликлинике №13 в Самаре

В Самаре поликлиника нарушила законодательство о здравоохранении и пожарной безопасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В адрес главврача было внесено представление

В адрес главврача было внесено представление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поликлиника №13, расположенная в Железнодорожном районе Самары, нарушила законодательство о здравоохранении и пожарной безопасности. К таким выводам пришли представители прокуратуры и регионального ГУ МЧС по итогам проверки. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

– В поликлинике надлежащим образом оформляли рецептурные бланки на лекарственные препараты. Также были выявлены нарушения их учета и хранения. Кроме того, в учреждении отсутствовала информация о пожарной опасности и были обнаружены другие нарушения, – рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

В адрес главврача было внесено представление об устранении нарушений. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.