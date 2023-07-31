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НовостиОбщество31 июля 2023 16:35

Самарцы заметили облака в виде горной гряды 31 июля 2023 года

Необычные облака были обнаружены в областной столице вечером в понедельник
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жители поделились красочными кадрами

Жители поделились красочными кадрами

Фото: Евгений ЕГОРОВ

Вечером в понедельник, 31 июля 2023 года, жители Самары поделились фотографиями необычного пейзажа. Во время прогулок по набережной они заметили облака в интересной форме.

– У Волги было замечено облако в виде горной гряды. Необычно, – поделился с «КП-Самара» местный житель.

Отметим, что самарцы часто делятся красочными снимками, сделанными в окрестностях города. В прошлом месяце они заметили в небе огромное сердце. А несколько дней назад в небе над Самарой был обнаружен парящий ангел.