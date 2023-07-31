Самарским экспортерам расскажут о работе на рынке Вьетнама

Мероприятие состоится 2 августа

В среду, 2 августа 2023 года, предприниматели-экспортеры из Самарской области смогут узнать о работе на рынке Вьетнама. Для них состоится онлайн-семинар на тему «Экспорт, импорт и развитие бизнеса во Вьетнаме с учетом специфики менталитета». Организатор события – Российский экспортный центр.

Участникам расскажут об экономике Вьетнама с учетом фактического населения, официальном росте ВВП и его влиянии на потенциальные экспортные поставки из России. Еще одной темой совещания станут торговые партнеры Вьетнама и положение России среди них.

Мероприятие состоится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Присоединиться к нему можно по ссылке.

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