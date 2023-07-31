В Самаре общественники провели качество ремонтных работ на улице Шоссейной

Работы были выполнены в границах улиц Народной и Главной Фото: администрация Самары

В Самаре завершается ремонт улицы Шоссейной. Работы были выполнены в границах улиц Народной и Главной. Новое покрытие появилось на участке площадью 2 тысячи квадратных метров. Сейчас результат ремонта проверяют специалисты и общественники. Об этом сообщили в мэрии.

– Важно то, что на улице не просто отремонтировали локации с ямами, а взяли в работу проезжую часть по всей ширине. И когда местные жители вернутся из отпусков и повезут своих детей в школы, они в полной мере оценят благоустройство, – поделилась секретарь Общественной палаты г. о. Самара, руководитель волонтерской общественной организации «Свежий ветер» Юлия Копылова.

Сегодня в Самаре привели в нормативное состояние 36 дорог местного значения. На 222 объектах закончена приемка. В августе работами охватят оставшиеся улицы.

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