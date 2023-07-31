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НовостиОбщество31 июля 2023 17:48

Самарец сделал предложение девушке на матче «Крыльев Советов»

Молодой человек предложил руку и сердце любимой прямо на трибуне
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Болельщица приняла предложение

Болельщица приняла предложение

Фото: скриншот с видео

В Самаре матч «Крыльев Советов» запомнился знаменательным событием. Один из болельщиков сделал предложение своей девушке прямо на трибуне. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

– «Она сказала ДА!» – на одну семью болельщиков «Крыльев» стало больше! Поздравляем молодых, желаем счастья и любви, – поделились в ФК «Крылья Советов».

Отметим, что это не первое предложение, которое делают болельщики после матча любимой команды. В прошлом году фанат «Крыльев» предложил руку и сердце своей любимой на стадионе «Солидарность Самара Арена». Девушка засмущалась, но взяла себя в руки и позволила надеть кольцо на палец.